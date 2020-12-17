أسعار صرف الدولار محلياً والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم

2020/12/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن سعر بيع الدولار 130,000، بينما سعر شراء الدولار هو 129,000، ويعد سعراً تقريبياً وغير مستقر".

وأضاف، أن "سعر اليورو هو 100 يورو لكل 122,32 دولار، بينما الأسترليني، هو 100 باوند لكل 135,34 دولار، في حين سعر الليرة التركية هو 100 دولار لكل 778,90 ليرة تركية".

وأشار إلى أن "سعر أونصـة الذهب عالمياً هو $ 1870,88"، مبيّناً أن "سعر برميل نفط الخام برنـت 51,70 دولاراً، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي هو 48,61 دولاراً".

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