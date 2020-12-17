الكاظمي في أنقرة اليوم وملفات مهمة على الطاولة

2020/12/17 | 10:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على رأس وفد حكومي رفيع إلى تركيا، لبحث ملفات مهمة ابرزها توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ...

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