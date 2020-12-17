إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا

2020/12/17 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" بأن الفحوصات

الطبية أثبتت إصابة وزير الداخلية

الأمريكي ديفيد برنهارت بفيروس كورونا

المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الداخلية

الأمريكية تأكيده في رسال

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