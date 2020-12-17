ألمانيا تسجل قرابة 700 وفاة و27 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/12/17 | 10:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم

الخميس عن رصد قرابة 700 وفاة و27 ألف

إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض

المعدية أن حصيلة ضحايا كورونا في

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