بعد هواوي وفضيحة

2020/12/17 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على فضيحة "منبه الإيغور" لشركة هواوي ، قامت شركة "علي بابا" لأعمال الحوسبة السحابية بتعليم عملائها كيفية مساعدة الحكومة الصينية في تعقب واضطهاد أعضاء الأقلية ذات الأغلبية المسلمة، بحسب منظمة الأبحاث "IPVM".

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