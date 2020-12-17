2020/12/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي ( فيما يلى مقال جرى نشره قبل ثلاث سنوات إلاّ أنّ مضمونه لا يزال يعكس حقائق عميقة للغاية و مفيدا جدّا حتّى اليوم ذلك أنّه يتناول بالعمق و الشمول اللازمين علميّا و من منظور شيوعي ثوريّ الإجابة عن السؤال المطروح في العنوان، و الحال أنّ الوضع من سوء إلى أسوأ بالنسبة للجماهير الشعبيّة فبإختصار بات مكشوفا لمتابعى الأحداث أنّ " الفساد عمّ البلاد " و على كافة الأصعدة .



نمط الإنتاج و دولة الإستعمار الجديد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشر سنوات - تونس : رغم إنتفاضتها الشعبيّة ، لماذا لم يتغيّر في الأساس وضع الجماهير بل إزداد سوء ؟ - ناظم الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشر سنوات - تونس : رغم إنتفاضتها الشعبيّة ، لماذا لم يتغيّر في الأساس وضع الجماهير بل إزداد سوء ؟ - ناظم الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).