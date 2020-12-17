قصة التفاحة والاثم وعسف المركزية الغربية - سعيد الجعفر

2020/12/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الجعفر اسمي الثقافة الأوربية ثقافة التفاح..فكل شئ يصاغ من خلال هذه الشجرة وثمرتها..فقد كانت هي الشجرة المثمرة المنتشرة في أوربا مثلما النخلة لدينا..فالثمرة المحرمة في الجنة كانت التفاح والتي وصلت أصداءها الينا من خلال عسف المركزية الأوربية فصار الشعراء والمصورين العرب يتحدثون عن التفاح كثمرة محرمة في أعمالهم رغم أن التفاسير الإسلامية للقرآن لم تذكر عن التفاح شيئاً ..وهكذا نجد أن الأعمال الفنية لعصر النهض ......





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