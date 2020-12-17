2020/12/17 | 10:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية، لهذا الخميس.

ـ السعر في بورصة الكفاح

129,900

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

129,000

130,500

البصرة / بورصة

129,500

اربيل /بورصة

129,800

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية 7 SKY TV.

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