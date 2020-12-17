2020/12/17 | 10:21 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية، لهذا الخميس.
ـ السعر في بورصة الكفاح
129,900
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
129,000
130,500
البصرة / بورصة
129,500
اربيل /بورصة
129,800
هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية 7 SKY TV.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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