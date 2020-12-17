التعليم النيابية: 20 الف متقدم على المجموعة الطبية وهو ضعف الطاقة الاستيعابية

2020/12/17 | 10:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة التعليم العالي النيابية أن خطة القبول للعام 2020 - 2021 هي التحدي الكبير الـذي يـواجـه وزارة التعليم العالي بسبب المعدلات المرتفعة، بينما كشفت عن تقديم أكـثـر مـن 20 الــف طـالـب عـلـى المجموعة الطبية.

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