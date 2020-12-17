2020/12/17 | 10:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الخميس 17 ديسمبر 2020 | 10:21 صباحاً

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مساء اليوم..



عشاق المستديرة على موعد مع الفائز بجائزة الافضل

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، فعاليات حفل الفيفا لجوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2020، والذي ينطلق مساء اليوم الخميس، في مدينة زيوريخ السويسرية، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب في العام، وينافسه ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



وترتفع أسهم القناص البولندي لتتويج بالجائزة لأول مرة في تاريخه، بعدما قدم موسما استثنائيا بقميص البافاري، حيث قاد الفريق للتتويج بالثلاثية التاريخية (البوندسليجا، دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا)، بالإضافة إلى كأسي السوبر الأوروبي والألماني.



ليفاندوفسكي أيضًا أنهى الموسم الماضي هدافًا للبوندسليجا برصيد 34 هدفًا، وهدافا لدوري الأبطال بـ15 هدفًا وكأس ألمانيا بـ6 أهداف، وتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.



ومع كل هذه الافضلية، أكدت تقارير صحفية اوربية، ان القلق ما زال يساور الهداف البولندي، إذا ما عدنا عام واحد فقط إلى الوراء، إذ نجد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي توج بالجائزة العام الماضي على حساب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.



وأثار تتويج البرغوث الأرجنتيني بالجائزة في حينها دهشة النقاد والجماهير، لا سيما مع الموسم المميز للمدافع الهولندي الذي كان الأقرب لحصد اللقب.



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