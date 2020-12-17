التغيير النيابية تكشف عن السبب الرئيسي للخلاف بين بغداد وأربيل

2020/12/17 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

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النائب عن التغيير غالب محمد

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت كتلة التغيير النيابية، الخميس، عن السبب الرئيسي للخلاف الحاصل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، فيما أكدت أن المشكلة في الإقليم ليست الرواتب.

وقال النائب عن الكتلة غالب محجمد، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 17 كانون الأول 2020، ان "المشكلة في إقليم كوردستان ليست رواتب فقط، وانما هناك مشاكل عدة تتمثل بالاقتصاد والخدمات والأمن والمخاوف من تزوير الانتخابات وغيرها".

وأضاف ان "القوات الأمنية تتعامل بشكل سيئ مع المواطنين لكونها بيد الأحزاب والعوائل الحاكمة في الإقليم".

وأشار إلى أن "الرواتب تعد من المشاكل الرئيسة كونها تمس حياة المواطنين ومتعلقة بحركة الأسواق في الإقليم"، مبينا أنه "في حال تم حل مشكلة الرواتب فأن 50% إلى 60% من مشاكل الاقليم قد تنحل".

وأكد "عدم توصل بغداد واربيل حتى الآن إلى أي اتفاق"، موضحا أن "السبب في ذلك مطالبة الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم النفط و50% من واردات المنافذ، بينما حكومة الإقليم ترفض ذلك وتريد أن تسلم موارد النفط فقط".

واوضح أن "بغداد تعلم جيدا أن واردات النفط ستكون قليلة جدا وترى أن تسليم النفط يكون أفضل لكي يتم تأمين حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية".

ر.إ

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