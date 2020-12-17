2020/12/17 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

"الاقتصاد نيوز" تنشر مشروع قانون موازنة 2021

https://www.up-00.com/6nfyn013dk37

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الاقتصاد نيوز» تنشر مشروع قانون موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الاقتصاد نيوز» تنشر مشروع قانون موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).