2020/12/17 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز _ بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الاقتصاد نيوز» تنشر مشروع قانون موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
"الاقتصاد نيوز" تنشر مشروع قانون موازنة 2021
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الاقتصاد نيوز» تنشر مشروع قانون موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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