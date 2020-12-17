2020/12/17 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصحت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، عن ثلاثة مشاريع مهمة لأمانة بغداد أبرزها إنشاء 50 طريقاً يربط بين بغداد والمحافظات عن طريق الاستثمار.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك ثلاثة مشاريع لدى أمانة بغداد وهي تتضمن إنشاء 50 طريقاً رابطاً بين العاصمة والمحافظات بطريقة الاستثمار وبقاء الطريق القديمة متاحة أمام المواطنين الذين لا يستطيعون دفع رسوم الطريق”، لافتاً إلى أن “المشروع الآخر هو إنشاء 109 معامل لتدوير النفايات وتوصلت لجنة الخدمات إلى مراحل متقدمة في الاتفاق مع البيئة والأمانة والمحافظات”.

وأضاف أن “اللجنة طلبت أن تكون قناة الجيش ومعسكر الرشيد مدناً ومتنزهات تليق ببغداد”، مبيناً أن “اللجنة دعت مدراء المجاري في جميع المحافظات لتكثيف الجهود والاستعدادت لمواجهة الامطار قبل الدخول في فصل الشتاء من خلال عملية الصيانة وتسليك الشبكات”.

وتابع أن “تعاقب الأمناء في العاصمة بغداد هو ما أربك الوضع الخدمي كونه في فترة وجيزة تم استبدال أمينين للعاصمة”، مبيناً أن “جميع المحافظات أوصلت رسائل للجنة الخدمات تفيد بأن هنالك سيطرة واهتمام وصيانة للمجاري استعداداً لموجة الأمطار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (50 طريقاً استثمارياً تربط بغداد بالمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (50 طريقاً استثمارياً تربط بغداد بالمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).