2020/12/17 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..اخماد حريق اندلع في شركة كيمياوية جنوب شرقي بغداد

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