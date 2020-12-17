الكهرباء توضح سبب تراجع ساعات التجهيز وتحذر من تأثرها بشكل أكبر في الأيام المقبلة

2020/12/17 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، أسباب تراجع تجهيز ساعات الكهرباء في مناطق البلاد، فيما أكدت أن إيران لجأت إلى تخفيض إنتاج الغاز بنسبة كبيرة بسبب عدم دفع المستحقات للجانب الإيراني، وتعرض مناطق إلى انجماد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة عزت أسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى انخفاض معدلات الغاز المجهز لمحطات الإنتاج، وانحساره من 50 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب، الأمر الذي أثر سلباً على نزول التوليد إلى قرابة 6 الاف ميكا واط فُقدت من المنظومة، وانعكست سلباً على التوليد".

وأضاف، أنه "في ظل غياب خطة الوقودية لوزارة النفط وتأهيل حقول الغاز، لجأت وزارة الكهرباء في أوقات سابقة إلى التعاقد مع الجانب الايراني لتوفير الغاز من أجل إدامة زخم العمل، إلاّ أن الجانب الإيراني خفّض الإنتاج من 50 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب في اليوم الواحد".

وأوضح، أن إقدام السلطات الإيرانية على تخفيض الإنتاج هو "بسبب عدم دفع المستحقات للجانب الإيراني، إضافة إلى تعرّض بعض المناطق في إيران إلى انخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي أدى إلى انجماد الخط الناقل للكهرباء، وهناك اعمال صيانة في الجانب الإيراني، لإصلاح الانجماد".

وتابع قائلاً: "نعتقد أنه في حال عدم إطلاق الغاز بالنسب المحددة، سيؤثر بشكل كبير على ساعات التجهيز، والكاظمي وجه وزارة النفط بتعويض الوقود السائل بدل الغاز المفقود، والأخيرة متعاونة، لكن إمدادات الوقود السائل الموّرد لمحطاتنا لا يكفي لسد الحاجة، ومتى ما تم إعادة الغاز إلى طبيعته، وتأهيل حقول الغاز، تعود الكهرباء إلى وضعها الطبيعي".

وبشأن عطل المحولات الكهربائية وتأخر تصليحها أو تبديلها، أوضح موسى، أن "الوزارة ينقصها المنتج، باعتبارها ليس لديها الإمكانيات اللازمة لإدامة الشبكة، وشراء المواد الحاكمة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، وزيادة الطلب على الاستهلاك في المناطق الزراعية والعشوائيات، ما سبب حمولة إضافية على الشبكة الكهربائية".

وأكد أن "الوزارة لديها خطة لتصفير المحولات المعطوبة، ومن ثم الشروع بفك الاختناقات"، مبيّناً أنها "من الصلاحيات الممنوحة من الكاظمي لوزارة الكهرباء، على أن تتعامل الأخيرة مع وزارة الصناعة بالآجل، وخطوط الإنتاج من وزارة الصناعة تشتريه وزارة الكهرباء"، مضيفاً: "ماضون بالخطط حتى لو كانت لا تلبي الطموح".

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