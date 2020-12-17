الشارقة تتبني أول منزل في المنطقة العربية بالطباعة ثلاثية الأبعاد

2020/12/17 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا/كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في الشارقة ، عن أول منزل تم بناؤه في المنطقة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهندسة معمارية تراثية؛ إذ تم بناؤه بالكامل بهذه التقنية، وجاء ذلك خلال حفل خاص أقامه المجمع أمام المنزل، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من عمليات البناء والديكور الداخلي.وحضر الحفل حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وعدد من الأكاديميين من كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية، كشركاء في المشروع، وعدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه التقنيات وممثلي وسائل العلام المحلية والعالمية، وحشد من المدعوين، كما حضر حفل تدشين المنزل عدد كبير من المتابعين المتخصصين والمهتمين من كافة أنحاء العالم، حيث أتيحت المتابعة والتفاعل الافتراضي المباشر وبث الحفل عبر تقنيات المباشر وعبر منصات التواصل الاجتماعي للمجمع.والمنزل ذا الطابع الإسلامي وسيقدَّم نموذجاً إلى الشركات والمؤسسات الطامحة إلى تطبيق التقنيات الحديثة في أعمالها.خاصة وان التصميم يحاكي التراث الإماراتي، في خطوة يطمح المجمع من خلالها إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة مفضلة لهذا النوع من تقنيات البناء والهندسة المعمارية المستقبلية، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع البناء والتشييد يشهد تحولاً تدريجياً على المستوى العالمي"، وهو ثمرة للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي على أرض المجمع، حيث قامت شركة (Cybe) الهولندية ـ التي تعد من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم، كموفرة لهذه التقنية ـ بإنشاء المنزل في مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين.ويأتي هذا المشروع ضمن سعي المجمع إلى أن يصبح مركز تطوير إقليمياً للبناء ثلاثي الأبعاد، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للبحث والتطوير.ويمثل هذا المشروع شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، فالهدف الرئيسي من المشروع هو تقديم مثال للمنطقة والعالم حول كيفية تكوين مجمع أبحاث وتكنولوجيا وابتكار ذكي لصالح المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث والاقتصاد المحلي»./انتهى

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