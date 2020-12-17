عشر سنوات على

2020/12/17 | 10:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال يأس الشاب التونسي محمد البوعزيزي يهز الشرق الأوسط، رغم مرور 10 أعام على وفاته بعد أن أشعل النار في جسده، إثر خلاف شديد مع الشرطة حول بضاعته وعربة الخضار التي كان يكسب رزقه بها، الأمر الذي أشعل شرارة ما عرف بـ"الربيع العربي".

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