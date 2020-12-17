التربية تُعلن زيادة عدد القبول المركزي لطلبة التعليم المهني في الجامعات الحكومية

2020/12/17 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، حصول الموافقة على زيادة عدد قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية الصباحية في القبول المركزي ضمن الجامعات الحكومية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “عدد قبول الطلبة ارتفع الى نسبة 15% للفروع (الصناعي والتجاري والحاسبات) بدل من 10% ، فضلاً عن نسبة 25% …

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