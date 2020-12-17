البرلمان يعلن جدول أعمال جلسته اليوم

2020/12/17 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسته الثلاثون من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة والتي من المقرر ان تعقد اليوم الخميس.

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