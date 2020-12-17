رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (83)القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس

2020/12/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس 1) ارتفاع الطلب على قوة العمل، الذي يرافق التراكم، مع بقاء ترکی-;-ب رأس المال على حالهندرس في هذا الفصل تأثير نمو رأس المال على مصير الطبقة العاملة.



وأهم عنصر في هذا البحث، هو تركيب رأس المال، والتغيرات التي تطرأ عليه في مجرى عملية التراكم.وينبغي أن يفهم اصطلاح: تركيب رأس المال، بمعنى مزدوج.



فإذا نظرنا إليه من ناحية القيمة، يتحدد تركيب رأس المال بنسبة انقسامه إلى رأسمال ......





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