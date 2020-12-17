“7SKY”تنشر القبولات المركزية في الجامعات والمعاهد العراقية

2020/12/17 | 10:51 - المصدر: سفن سكاي

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تنشر “7SKY” رابط القبولات المركزية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2020-2021.

رابط القبولات – اضغط هنا

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