ارسال شحنة جديدة من رمان حلبجة الى بريطانيا

2020/12/17 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت يوم الخميس، شحنة ثالثة من رمان حلبجة، الى بريطانيا.

واوضح شيخ عطا محمد نائب رئيس جمعية المستوردين في اقليم كوردستان: ان شحنة ثالثة من رمان حلجة، ارسلت اليوم الى بريطانيا، لافتا الى الاقبال الكبير على رمان حلبجة المتميز بطعمه ولونه في بريطانيا.

واضاف: ان الشحنة الثالثة " 40 طن" من الرمان مع مياه اضافة كمية من سفرة الطعام، ارسلت اليوم الى بريطانيا، مؤكدا استمرار الجهود لتصدير منتوجات محلية اخرى الى اوروبا.

PUKmedia خاص

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