جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس

2020/12/17 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم الخميس جلسته بالرقم 30 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها، فأن المجلس سيعقد جلسته في تمام الساعة الخامسة مساء للتصويت واجراء القراءة لعدد من مشاريع القوانين.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد رفعت جلستها المنعقدة الاربعاء، الى يوم الخميس.

وادناه نسخة من الوثيقة التي تتضمن فقرات جلسة مجلس النواب.

PUKmedia متابعة

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