القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وبحوزتهم (١٠كيلو غرام) من الحشيشة في البصرة

2020/12/17 | 10:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية المتاجرة بالمخدرات وبحوزتهم (١٠كيلو غرام) من مادة الحشيشة المخدرة وبندقية كلاشنكوف مع عتادها.

حيث تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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