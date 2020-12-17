الحزب الإسلامي: السلاح المنفلت التحدي الأكبر للدولة والانتخابات النزيهة ضرورة عاجلة

2020/12/17 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداداستنكر الحزب الإسلامي العراقي، عمليات الاغتيال التي تكررت في اليومين الماضيين واستهدفت اكاديميين وناشطين، مشدداً على ان عودة مشهد الاغتيالات يؤكد أن السلاح المنفلت هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة العراقية.وطالب الحزب الإسلامي في تصريح أصدره بهذا الخصوص، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بـ”إجراءات حازمة وصارمة لحفظ أرواح العراقيين، وتطبيق العدالة …

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