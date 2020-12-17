2020/12/17 | 10:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الى العاصمة التركية انقرة على رأس وفد حكومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى تركيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).