الكاظمي يصل إلى تركيا

2020/12/17 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استثمار ميسان: مطحنة سمنت العمارة تعمل بطاقة انتاجية 2400 طن يومياًأكدت هيأة الاستثمار في ميسان، اليوم الاربعاء، أن مطحنة سمنت العمارة تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 2400 طن يومياً، مبينة أن تشغيل المعمل أسهم بتقليل نسبة البطالة ورفد المحافظة والمناطق الجنوبية بمادة السمنت العادي والمقاوم.

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