اسعار النفط تقفز لاعلى مستوى لها في 9 اشهر

2020/12/17 | 11:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسعار النفط، الخميس، أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية تراجع مخزونات الخام، وسط تفاؤل بشأن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت، العقود الآجلة لخام برنت 1.22%، إلى 51.78 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.44%، ليصل سعر البرميل إلى 48.52 دولار. بحلول الساعة الـ11 صباحا بتوقيت بغداد.

وسجل كلا المعيارين أعلى مستوى لهما منذ أوائل آذار الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية تجاوزت توقعات المحللين الذين تنبأوا بانخفاض 1.9 مليون برميل، بعد ارتفاع المخزونات في بيانات الأسبوع الماضي.

A.Sh

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