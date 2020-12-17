2020/12/17 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / النجف الاشرف..اعلنت مديرية زراعة النجف الاشرف، الخميس، عن تسويق 73 الف طن من محصول الشلب الى سايلوات وزارة التجارة.وقال مدير المديرية منعم الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المزارعين في المحافظة سوقوا لغاية الان 73 الف طن من محصول الشلب بانواعه الثلاثة (الياسمين‘ والعنبر، والفرات) الى منافذ وزارة التجارة”.واضاف الفتلاوي ان “عملية التسويق مستمرة من قبل المزراعين الذين يطالبون برفع نسبة الرطوبة في المحصول الى 17 وليس 16 بالمئة بسبب الظروف الجوية”.يذكر ان مديرية الزراعة توقعت ان يبلغ الانتاج هذا العام 300 الف طن من محصول الشلب بانواعه المختلفة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة النجف الاشرف تعلن تسويق 73 الف طن من محصول الشلب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة النجف الاشرف تعلن تسويق 73 الف طن من محصول الشلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).