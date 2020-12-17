“المعلومة” تنشر رابط نتائج القبول المركزي

2020/12/17 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..تنشر وكالة /المعلومة/ رابط نتائج القبول المركزي لطلبة الدراسة الاعدادية بفرعيها العلمي والادبي في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2020.

وعن طريق الرقم الامتحاني سيتم تفعيل الرابط بعد انتهاء مؤتمر وزير التعليم :للاطلاع انقر على الرابط:

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