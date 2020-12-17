مصرف النهرين الاسلامي يحدد ضوابط لتأجير دور سكنية للمواطنين.. تعرف عليها

2020/12/17 | 11:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن مصرف النهرين الاسلامي (حكومي)، الخميس، اصدار ضوابط لتأجير دور سكنية للمواطنين لمدة 10 سنوات.

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