2020/12/17 | 11:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 ساعة

بومبيو يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

منذ 19 ساعة

سوار للياقة البدنية من غوغل بدون شاشة عرض

منذ 20 ساعة

وزارة الصحة تحذر من فصل الشتاء وتلوح بالعودة للغلق الجزئي أو التام

منذ يوم واحد

التربية تُعلن تأجيل موعد الاختبار التحريري المستوى الثاني لطلبة مدارس الموهوبين

منذ يومين

17 مليار دولار مساعدات سعودية لليمن في 5 أعوام

منذ 3 أيام

وصول أول دفعة من لقاح فايزر ضد كورونا إلى كندا

منذ 4 أيام

ملف شائك يتصدر أبرز مباحثات بغداد وانقرة الخميس المقبل

منذ 6 أيام

إعدادات قد تستنزف شحن بطارية الهاتف بسرعة

منذ 7 أيام

الكاظمي من الفلوجة: الانتصار على داعش هو انتصار الحضارة على التخلف

منذ أسبوع واحد

“غوغل” ترفع الحظر عن الإعلانات السياسية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: رواتب شهر كانون الثاني 2021 مؤمّنة ولا تأخير في الصرف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: رواتب شهر كانون الثاني 2021 مؤمّنة ولا تأخير في الصرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).