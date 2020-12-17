النقل توقع عقداً مع شركة استشارات لبنانية لدراسة عقود القطار المعلق

2020/12/17 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النقل، توقيعها عقداً مع شركة استشارية لبنانية لدراسة العقود الخاصة بالقطار المعلق في بغداد.

وقال وزير النقل ناصر حسين في تصريح أورده التلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة وقعت عقداً مع شركة استشارية لبنانية يستمر لشهرين الهدف منه دراسة العقود التجارية والفنية الخاصة بالقطار المعلق في العاصمة بغداد.

وأضاف: الوزارة تسعى من خلال هذا العقد الى تقليل مدة انجاز المشروع وتخفيض الكلف الكلية.

ويمتد المشروع، في مرحلته الاولى، على طول 22 كم وبواقع 14 محطة، اذ ينطلق من منطقة الشعب في الرصافة مروراً بساحة الـ82 ثم الطالبية والمستنصرية ويمتد بموازة جسر الصرافية ثم يتفرع بخطين من جامع براثا بإتجاه الكاظمية وبإتجاه جسر دمشق العلاوي".

وتقدر الكلفة الكلية للمشروع بـ2،5 مليار دولار يمول عن طريق الاستثمار من قبل شركتين فرسنية وكورية، وتستغرق مدة انجازه 5 سنوات.

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