دي هولباخ  (1723 - 1789) - غازي الصوراني

2020/12/17 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف مادي فرنسي، ولد في ألمانيا ولكنه عاش معظم حياته في فرنسا، وأصبح من رعاياها، وتزوج من أسرة فرنسية من خبراء المال، بحيث بات لديه وزوجته دخلاً سنوياً يزيد عن مائتي ألف جنيه.اعتاد هولباخ وزوجته مدام دي هولباخ "دعوة أصدقائه من الفلاسفة والمفكرين في كل يوم خميس للحوار في كافة القضايا والموضوعات الخاصة بالفلسفة والدين ونظام الحكم، "ولم يكن هناك موضوعات محظور الخوض فيها من قِبَلِهم، أو كما ......





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