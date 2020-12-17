مسودة موازنة 2021.. مفاجآت في سعر الدولار والوقود ومخصصات الموظفين

2020/12/17 | 11:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا مسودة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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