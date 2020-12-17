التخطيط: عدد سكان العراق يتخطى الـ 53 مليونا عام 2030

2020/12/17 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة التخطيط، الخميس، أن التقديرات تشير إلى أن عدد سكان العراق سيصل إلى 53 مليونا و297 ألف نسمة بحلول العام 2030.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لصحيفة "الصباح " اليوم، 17 كانون الأول 2020، إن "ابرز التحديات التي قد تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة، هي ارتفاع معدل النمو السكاني نتيجة لتزايد معدلات الخصوبة، واستمرار حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المحافظات، ما يعمق من الثنائية المكانية على الرغم من الجهود التنموية المبذولة للحد من هذا التباين".

وأضاف ان "من ابرز الاهداف التي يجب تحقيقها هي اتخاذ تدابير سياسة سكانية تدعو الى استخدام برامج تنظيم الاسرة، وبرامج توعوية تعمل باتجاه تثقيف المجتمع بضرورة تنظيم عدد الولادات".

وأوضح انه "يجب أيضا وضع معايير لتحديد تحويل القرى الى نواح والنواحي الى اقضية في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتوفير الخدمات المختلفة فيها، فضلا عن ضمان وصول الخدمات للمناطق الريفية، واستثمار الامكانات التنموية في المدن الاقل نموا والمناطق الريفية".

ر.إ

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