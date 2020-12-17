شاهد: ما هي رسائل نتنياهو للمطبعين من تجارب اعتراض الصواريخ؟

2020/12/17 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول حركة المجاهدين في قطاع غزة، نائل ابو عودة، رسائل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من نشره مقطع فيديو لتجارب اعتراض الصواريخ...

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