كتلة التغيير النيابية بالعراق: المشكلة في كردستان ليست الرواتب

2020/12/17 | 11:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت كتلة التغيير النيابية في العراق، سبباً رئيساً للخلاف الحاصل بين حكومتي الاتحادية ومنطقة كردستان العراق، فيما اشارت الى ان المشكلة في كردستان ليس...

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