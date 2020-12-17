2020/12/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسخة الموازنة الأولية: جدول بالإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسخة الموازنة الأولية: جدول بالإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نسخة الموازنة الأولية: جدول بالإيرادات والنفقات والعجز المتوقع خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).