2020/12/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، (17 كانون الأول، 2020)، ضرورة حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بأقصى سرعة‏.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استقبل في بغداد، عدداً من المتظاهرين والأساتذة ‏والمعلمين من إقليم كردستان، حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشيّة اليومية للموظفين ‏والمعلمين والأساتذة، والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي‎".

واضاف البيان أن "رئيس الجمهورية برهم صالح تطرق الى أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين، حيث ‏أكّد سيادته دعمه الكامل للمطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد"، مشدداً على أن "أزمة ‏الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة الى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور".

وتابع صالح أن "تأمين المستحقات المالية بحاجة الى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب ‏العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على ان يكون محل رضى لجميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم‎".

ولفت إلى أن "أسباب ظهور واستمرار هذه الازمات والمشاكل واستفحالها، مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق ‏الدستور، والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال العام، كما اثّرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة كورونا".

وأشار رئيس الجمهورية الى أن "تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها، منوط بعملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، ‏باعتبارها ركناً أساسياً لإيجاد حلّ نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان"‎.‎

وشدد صالح على "ضرورة أن تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من ‏اجل تلبية مطالب المواطنين"، لافتاً الى "وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل ‏الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب ومستحقات الاقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يستقبل ناشطين في تظاهرات كردستان ويؤكد ضرورة حل أزمة الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يستقبل ناشطين في تظاهرات كردستان ويؤكد ضرورة حل أزمة الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).