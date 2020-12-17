التعليم تدعو الطلبة الذين تم قبولهم للمباشرة بالدوام السبت المقبل

2020/12/17 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (17 كانون الأول 2020)، الطلبة الذين تم قبولهم للبدء بالمباشرة في يوم السبت المقبل.

وقال وزير التعليم، نبيل كاظم عبد الصاحب في مؤتمر صحفي، إن "222 ألف طالب تقدموا للقبول المركزي، وتم قبول 211 ألف طالب في الجامعات والمعاهد".

وأضاف عبد الصاحب، أنه "يُسمح للطلبة بالاعتراض فقط ممن لم تظهر أسماؤهم في الاستمارة الإلكترونية"، مبيناً ان "الاستمارة الالكترونية الخاصة بالاعتراض، سيتم إطلاقها".

ودعا وزير التعليم، "الطلبة إلى البدء بالتسجيل في الجامعات في التاسع عشر من الشهر الحالي، إضافة إلى زيادة التخصيصات للخطة الاستثمارية للمشاريع في الجامعات"، مشدداً على "ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط".

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