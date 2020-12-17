وزير التعليم يدعو الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد الى المباشرة بالتسجيل يوم السبت المقبل

2020/12/17 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبدالصاحب، الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد للعام الدراسي2020-2021 الى المباشرة بالتسجيل يوم السبت المقبل.وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للأعلان عن نتائج القبول في الكليات والمعاهد:" يسمح للطلبة بالاعتراض فقط ممن لم تظهر أسماؤهم في الاستمارة الإلكترونية، مشيراً الى انه سيتم اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالاعتراض".ودعا وزير التعليم، الطلبة الى البدء بالتسجيل في الجامعات في التاسع عشر من الشهر الحالي، داعياً الطلبة الى الالتزام بالتعليمات والضوابط مطالبا بزيادة التخصيصات للخطة الاستثمارية للمشاريع في الجامعات./انتهى7

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