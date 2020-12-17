خام البصرة الخفيف يتجاوز سعرا لم يصله النفط منذ عشرة أشهر

2020/12/17 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تجاوز خام البصرة الخفيف، الخميس، سعراً لم يصله النفط في الأسواق العالمية منذ عشرة أشهر.

ووصل سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف 52 دولاراً و50 سنتاً، فيما وصل سعر خام برنت عند 51.80، للبرميل الواحد.

ويعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه منذ نحو 10 عشرة أشهر، بعد ان انتشر فيروس كورونا في اغلب بلدان العالم.

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