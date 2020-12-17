استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في كربلاء

2020/12/17 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الخميس، (12/17/

2020).

وسجلت أسعار البيع والشراء في محلات

الصيرفة لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 129.750 دينار

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