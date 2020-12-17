الخزعلي: هناك ادلة تثبت قيام كردستان بمنح اكراد سوريين رواتب دون وجه حق

2020/12/17 | 11:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي ، الخميس ، عن وجود ما يقارب 300 ألف فضائي كردي يتقاضون رواتب على حساب أبناء الشعب العراقي.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك أكثر من 300 ألف كردي فصائي يتقاضون رواتب وامتيازات من حكومة بغداد على حساب خيرات جنوب العراق”.وأضاف أن “أبناء الوسط والجنوب يعانون العوز والفقر والتهميش بينما يتنعم الاقليم بخيرات الاخرين بسبب الاتفاقات والمجاملات السياسية”.وتابع الخزعلي، أن “هناك تحرك نيابي بتضمين فقرات في موازنة 2021 بقطع رواتب الموظفين الوهميين في الاقليم”، مؤكدا أن “هناك ادلة تثبت قيام حكومة اقليم كردستان بمنح الاكراد السوريين رواتب دون وجه حق”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر اعتبر في تصريح لـ/المعلومة/، استمرار المماطلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيعرض الحكومتين للمساءلة وتحميلها مسؤولية تأخير إرسال الموازنة.



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