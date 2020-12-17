جدول بـ38 رحلة جوية داخلية وخارجية عبر الخطوط الجوية العراقية ليوم غد

2020/12/17 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" جدول الرحلات الجوية الداخلية والخارجية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة .

ويظهرالجدول 38 رحلة تنوعت بين رحلات داخلية عبر مطارات بغداد، اربيل ، السليمانية، البصرة، ورحلات خارجية.

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