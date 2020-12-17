التجارة: 2021 سيشهد اقامة معارض متخصصة ونوعية في مجالات متعددة

2020/12/17 | 11:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التجارة، الخميس، أن العام المقبل 2021 سيشهد اقامة عدد من المعارض المتخصصة والمتنوعة على أرض معرض بغداد الدولي والمحافظات الاخرى.

وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية سرمد طه سعيد، في بيان، ان “المعارض التي ستقيمها الوزارة ستكون في مجالات شتى تشمل الصناعة والخدمات الصحية والأمن والدفاع والطاقة والاستثمار والاعمار والزراعة والأغذية وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الالبسة الجاهزة والبتروكيمياويات والطباعة والتغليف”.

وأكد، ان “شهر كانون الثاني المقبل سيشهد اقامة معرض التسوق المصري في محافظة النجف الاشرف، ومعرض المنتجات المصرية في محافظة كربلاء المقدسة ومعرض المنتجات المصرية في محافظة بابل”، لافتا إلى ان “شهر شباط المقبل سيشهد ايضا اقامة معرض السيارات وقطع الغيار للمدة من ٢٠-٢٣/ ٢/ ٢٠٢١، ومعرض الكتاب الدولي للفترة من ١٢-٢٣/ ٢ / ٢٠٢١ وعلى ارض معرض بغداد الدولي”.

وأشار سعيد، إلى أن “شباط المقبل سيشهد ايضا اقامة معرض المنتجات المصرية في البصرة وصلاح الدين ومهرجان ميسان الدولي ومعرض الصناعات العراقية والعالمية في السليمانية”.

واضاف، ان “شهر آذار من العام المقبل سيشهد إقامة اربعة معارض متخصصة هي المعرض الدولي DBX الرابع عشر في السليمانية ومعرض المنتجات المصرية في محافظة الناصرية ومعرض اعادة اعمار العراق في محافظة اربيل ومعرض الانبار الدولي الاول”.

وتابع مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية, أن “شهر نيسان المقبل سيشهد إقامة اربعة معارض، هي معرض الامن والدفاع والصناعات الحربية العراقية للمدة من ١٠-١٣/ ٤/ ٢٠٢١، وعلى ارض معرض بغداد الدولي، ومعرض المنتجات المصرية في نينوى وكركوك ومهرجان الربيع الثالث في السليمانية” .

وبين، “أما شهر آيار فسيشهد إقامة معرض نينوى للطاقة والاعمار والاستثمار في محافظة نينوى ومعرض كربلاء الدولي ومعرض المنتجات المصرية في محافظة دهوك – زاخو “.

واوضح، “كما سيشهد شهر حزيران اقامة معرض السليمانية الدولي للبناء والاستثمار وسيشهد شهر تموز اقامة معرض السليمانية الدولي للادوية ومعرض المنتجات المصرية في دهوك وسيشهد شهر آب هو الاخر اقامة معرض السليمانية الدولي للزراعة والصناعة والصناعات الغذائية في محافظة السليمانية ومهرجات تكرين للتسوق في محافظة صلاح الدين” .

وشدد سعيد، على ان، “شهر ايلول المقبل سيشهد انطلاق معرض بغداد التركي للاقمشة والاحذية ومعرض بغداد التركي للبيت النموذجي وللمدة من ٧-١٠/ ٩ / ٢٠٢١ وعلى ارض معرض بغداد الدولي”، مضيفاً ان “تشرين الاول من العام المقبل سيشهد اقامة معرض الموصل الثالث للتسوق في الموصل ومعرض المنتجات المصرية في البصرة وفي محافظ ميسان وسيشهد شهر تشرين الثاني اقامة معرض السليمانية الدولي للكتاب”.

كما نوه إلى ان “كانون الاول المقبل سيشهد إقامة معرض بغدد التركي للصحة والزراعة والغذاء والبناء للمدة من ١٤ – ١٧ /١٢ /٢٠٢١على ارض معرض بغداد ومؤتمر البصرة العاشر للنفط والغاز على ارض معرض البصرة” .

واختتم مديرعام شركة المعارض العراقية حديثه بالقول، إن “المعارض المتخصصة لها دور كبير في النهوض بالنشاط المعرضي وما يمثله من دور فاعل ومؤثر للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي في البلد, اضافة الى كونها أحد وسائل التواصل والمواكبة في عالمنا اليوم بما يتيح هذا النشاط من فرصة للاطلاع المباشر على احدث الابتكارات من المنتجات والخدمات واللقاء بمنتجي او مزودي تلك المنتجات والخدمات”.

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