لاهور شيخ جنكي: شعبنا يستحق حياة أكثر حرية تحت راية العلم

2020/12/17 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان شعب اقليم كوردستان يستحق حياة رغية تحت راية علم اقليم كوردستان.

وقال لاهور شيخ جنكي في تغريدة على حسابه بتويتر بمناسبة يوم علم اقليم كوردستان ان شعبنا يستحق حياة رغيدة واكثر حرية تحت راية علم كوردستان التي علت بدماء الشهداء.

PUKmedia / خاص

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