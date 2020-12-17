القبض على متهم بسرقة 16 ألف دولار وعدد من الجرائم البشعة شرق بغداد

2020/12/17 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية في مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره 16 ألف دولار من داخل احدى الدور السكنية شرق العاصمة بغداد”.وأضاف، انه “لدى التحقيق معه اعترف صراحةً بالقيام بعدة جرائم جنائية آخرى منها اغتصاب طفلين وسرقة (9 ملايين دينار) …

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