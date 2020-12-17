رئيس الجمهورية: أزمة الرواتب تحتاج لحل جذري وعاجل يضمن العدالة للجميع

2020/12/17 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، عدداً من المتظاهرين والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، حيث جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشيّة اليومية للموظفين والمعلمين والأساتذة، والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي.ووذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية تطرق الى أهمية دور …

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